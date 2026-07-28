من المقرر أن يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، خلال لقائهما المرتقب في واشنطن، في وقت تتصدر فيه إيران والملف النووي جدول أعمال المباحثات.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست عن مصدر في إسرائيل، سيقدم الوفد الإسرائيلي معلومات تفيد بأن إيران توسع أنشطتها النووية في موقع "جبل الفأس" (Har HaMachosh)، وهو منشأة تحت الأرض يعتقد أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب معطيات تشير – بحسب المصدر – إلى أن طهران لا تتفاوض مع الولايات المتحدة "بحسن نية".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل رصدت وصول أجهزة طرد مركزي نووية إلى الموقع السري لأول مرة منذ بدء بنائه عام 2020، وهو ما تعتبره تل أبيب مؤشرًا على استئناف أنشطة نووية داخل المنشأة.

ويقع الموقع، وفق التقارير، على عمق يزيد على 90 مترًا تحت جبل قرب منشأة نطنز النووية، وكان محل شكوك منذ سنوات، إلا أنه لم تُعلن سابقًا أدلة تؤكد وجود نشاط نووي داخله.

كما تعتزم إسرائيل، بحسب المصدر، عرض معلومات استخباراتية إضافية تشير إلى أن إيران بدأت إعادة بناء برامجها الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجة الضربات الأمريكية الأخيرة، في محاولة لإثبات أن طهران لا تنوي التخلي عن قدراتها العسكرية أو النووية رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية.

ويأتي اللقاء بين نتنياهو وترامب في ظل تعليق واشنطن مؤقتًا عملياتها العسكرية ضد إيران، بالتزامن مع جهود دبلوماسية لخفض التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، فيما يُتوقع أن يبحث الجانبان أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.