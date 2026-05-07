أفادت شبكة NBC الأمريكية الليلة (بين الأربعاء والخميس) أن قرار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لإنهاء "مشروع الحرية" في مضيق هرمز جاء نتيجة ضغط من السعودية.

وفقًا لتقرير NBC، فإن إعلان ترامب عن بدء العملية يوم الأحد الماضي جاء بمفاجأة تامة للسعودية وباقي دول الخليج، حيث تم إبلاغهم بانطلاق العملية من خلال منشور نشره ترامب على شبكته الاجتماعية الخاصة، مما أثار غضب السعوديين.

على إثر ذلك، قررت السعودية عدم السماح للطائرات الأمريكية باستخدام القواعد الموجودة على أراضي المملكة، بل ومنعتها أيضًا من المرور في المجال الجوي للدولة، وفقًا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لقناة NBC.

محادثة بين ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم تحل المشكلة، مما اضطر الرئيس لتعليق "مشروع الحرية" من أجل استعادة وصول الجيش الأمريكي إلى المجال الجوي السعودي الحساس. بعد أن بدأ العملية، تحدث ترامب أيضًا مع أمير قطر، الذي شدد أمام ترامب على ضرورة تهدئة التصعيد في مضيق هرمز.

مصدر سعودي قال لـNBC News إن ترامب وابن سلمان "كانا على اتصال منتظم". وأضاف المصدر أن مسؤولين سعوديين كانوا أيضًا على اتصال مع ترامب، ونائب الرئيس جي. دي. فانس، والقيادة المركزية الأمريكية، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

عندما سُئل عما إذا كان إعلان "مشروع الحرية" قد فاجأ القادة السعوديين، قال المصدر السعودي: "المشكلة مع هذا الافتراض هي أن الأمور تحدث بسرعة في الوقت الفعلي". وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية "تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها باكستان للتوسط في صفقة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

كما هو معلوم، أعلن الرئيس ترامب الليلة الماضية أن "مشروع الحرية" سيتم تعليقه في ضوء التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنه أكد أن الحصار على إيران سيستمر. في بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها، كتب الرئيس: "استناداً إلى طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، بالإضافة إلى حقيقة أنه تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران - اتفقنا بشكل متبادل أنه بينما سيبقى الحصار سارياً بالكامل، سيتم تعليق مشروع الحرية لفترة قصيرة لرؤية ما إذا كان بالإمكان إنهاء الاتفاق والتوقيع عليه".