بيانات: إيران تنجح في شحن كميات من الغاز ووقود الطائرات رغم الحصار والعقوبات الأمريكية

أظهرت بيانات استخباراتية حول حركة الشحن، وأكدتها مصادر معنية بالأمن، أن "إيران تمكنت منذ شهر يوليو/تموز المنصرم، من تصدير كميات من الغاز النفطي المسال ووقود الطائرات، وذلك على الرغم من الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وذكر أربعة خبراء في الأمن البحري، يتابعون حركة النفط في منطقة الخليج، لوكالة "رويترز" أن طهران عمدت في الأسابيع الأخيرة إلى إخفاء هذه الشحنات ضمن عمليات متزايدة لنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، تقوم بها أطراف أخرى منتجة في الخليج قبالة سواحل سلطنة عمان.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن عمليات التصدير الإيرانية هذه وآلية تنفيذها. ورغم أن هذه الكميات لا تمثل سوى جزء ضئيل من صادرات الطاقة التي كانت إيران تصدرها سابقاً، إلا أنها تُعد دليلاً نادراً على نجاح وصول منتجات نفطية إيرانية عبر الحصار الذي تسبب في توقف صادرات النفط الخام الإيراني بالكامل.

وأظهر تحليل أجرته منظمة "متحدون ضد إيران نووية" (UANI) -وهي مجموعة ضغط أمريكية تراقب حركة ناقلات النفط المرتبطة بإيران عبر تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية- أن ثماني ناقلات غاز على الأقل تحمل غازاً نفطياً مسالاً إيرانياً غادرت خليج عمان منذ منتصف يوليو/تموز المنصرم.كما كشفت صور أقمار صناعية وتحليلات أجرتها مجموعة "سين ماكس" (SynMax) المتخصصة في الاستخبارات البحرية، عن وصول ناقلة أخرى تحمل وقود طائرات إيرانياً إلى ميانمار في شهر سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في عام 2023 عقوبات محددة على قطاع وقود الطائرات في ميانمار، وذلك على خلفية غارات جوية شنها الجيش ضد مدنيين، وهي عمليات أسفرت -وفقاً للأمم المتحدة- عن مقتل آلاف الأشخاص. ومن جانبها، نفت الحكومة العسكرية في ميانمار مراراً استهداف المدنيين، مؤكدة أن عملياتها موجهة ضد جماعات مسلحة.

وأظهر تحليل أجرته "رويترز" للسفن المعنية والعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، أن ستّاً من ناقلات الغاز الثماني، بالإضافة إلى ناقلة وقود الطائرات، تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب نقلها منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية.وقالت جيميما شيلي، كبيرة الباحثين في منظمة "متحدون ضد إيران نووية" (UANI): "ما رصدناه هو مرور عدد محدود من الناقلات التي تحمل غازاً نفطياً مسالاً إيرانياً، في حين قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار الغالبية العظمى من الناقلات المحملة بمنتجات إيرانية". وأوضحت شيلي أن بعض ناقلات الغاز الإيرانية قامت بنقل حمولاتها بالقرب من مدينتي شناص وصحار العمانيتين، بينما انتظرت ناقلات أخرى في خليج عمان قبل أن تواصل طريقها متجاوزة الحصار الأمريكي؛ وهو الحصار الذي ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه يتمركز في خليج عمان بالقرب من الحدود الإيرانية الباكستانية. وأضافت شيلي أن إجمالي كمية شحنات الغاز النفطي المسال هذه قُدِّرت بنحو 4.1 مليون برميل. قال شيلي إن هذه الشحنات جاءت "بدافع الانتهازية" أكثر من كونها تعبيراً عن توجه جديد تسعى من خلاله إيران لتصدير نفطها ومنتجاتها البتروكيماوية عبر استخدام سفن أصغر حجماً.

وأوضح شيلي، استناداً إلى تحليل أجرته منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI)، أن معظم هذه الشحنات توجهت إلى منطقة حدود الميناء الخارجية الشرقية في ماليزيا، وذلك لإجراء عمليات نقل إضافية للشحنات من سفينة إلى أخرى (STS)، تمهيداً لنقلها -على الأرجح- إلى وجهات في الصين.

ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلب للتعليق. كما لم ترد الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار على طلب للتعليق حول ما إذا كانت البلاد قد تسلمت وقود طائرات إيرانياً.

من جانبها، وصفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) حصارها البحري -الذي فُرض لأول مرة على الصادرات النفطية المرتبطة بإيران في 13 أبريل- بأنه "صارم ومحكم". وكان قد تم رفع هذا الحصار في يونيو بعد توصل الولايات المتحدة إلى مسودة تفاهم مع إيران، لكنه فُرض مجدداً في 14 يوليو عقب انهيار ذلك الاتفاق.