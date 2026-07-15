من المتوقع أن تجتمع مساء اليوم (الأربعاء) لجنة الوزراء لشؤون الشاباك، لمناقشة طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بتمديد الحراسة عليه مدى الحياة. إلى جانب طلب رئيس الحكومة، يصل أيضاً طلب من زوجته، سارة نتنياهو، بحراسة لصيقة لها مدى الحياة وحراسة لأولادهما لمدة خمس سنوات. المبرر الرئيسي لطلبهم هو التخوف من تهديدات من قبل أعداء ضد رموز الحكم.

رئيس الشاباك، دافيد زيني، من المتوقع أن يوصي لجنة الوزراء بالموافقة على هذا الطلب. هناك من يوجه انتقادات حادة لهذه الخطوة التي اتخذها زيني، ويزعمون أنه لم يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة لهذا المنصب من باب الصدفة.