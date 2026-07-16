كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها خلال الأيام الماضية حول خيارات تصعيد إضافية في المواجهة الجارية.

وبحسب التقرير، يناقش البيت الأبيض عدة سيناريوهات عسكرية، من بينها توسيع الضربات الجوية لتشمل أهدافًا جديدة، وإمكانية نشر قوات أمريكية للسيطرة على جزر إيرانية استراتيجية قرب مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف مجمعات أنفاق ومنشآت عسكرية محصنة.

ويأتي ذلك بعد اجتماع عقده ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمراجعة مسارات التصعيد المحتملة، وسط تقارير عن دراسة استهداف جزيرة خرج ومواقع أخرى على امتداد مضيق هرمز، إلى جانب إبقاء خيار ضرب منشآت الطاقة الإيرانية مطروحًا.

وكان ترامب قد ألمح في تصريحات سابقة إلى احتمال توسيع نطاق الضربات، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في زيادة الضغط على طهران للقبول بالمطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز.

بالتزامن مع ذلك، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى قطر في إطار جهود دبلوماسية لإحياء مسار التفاوض، بينما تواصل إيران الرد بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن أي مفاوضات ستجري بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.

وفي تطور ميداني، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وسعت نطاق ضرباتها لتشمل أهدافًا شمال إيران، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد، بما في ذلك مناطق قرب العاصمة طهران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ موجة جديدة من الغارات استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية ومنشآت مراقبة على الساحل الإيراني.