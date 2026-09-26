ذكرت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أوقفا العمليات الاستباقية لاعتقال الرجال الحريديم الذين لا يلتزمون بواجب التجنيد. وقد اتُخذ هذا القرار في أغسطس/آب المنصرم، عقب عدة احتجاجات للحريديم تسببت في اضطرابات كبيرة في أنحاء البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة اعتقالات لشباب حريديم رافضين للتجنيد الإجباري احتجاجات واسعة النطاق، شملت قطع الطرق، وفي بعض الحالات، اشتباكات مع قوات الأمن.

ووفقًا لمصادر في الشرطة، فإن "قرار التعليق بادر به الجيش، ولا توجد خطط لاستئناف هذه العمليات حاليًا. إلا أن الجيش الإسرائيلي ينفي تعليق عمليات الاعتقال، ويؤكد أن الشرطة العسكرية تواصل عمليات الاعتقال، لا سيما عند المعابر الحدودية وفي بعض المراكز الحضرية.

ويبلغ عدد الرجال الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا والمؤهلين للخدمة العسكرية حاليًا حوالي 80 ألفًا، لكنهم لم يلتحقوا بالجيش. وقد دعا مكتب المدعي العام السلطات إلى تشديد إنفاذ أوامر التجنيد، بما في ذلك اعتقال المتهربين من التجنيد. ولا تزال هذه القضية في صميم معركة سياسية وقانونية كبرى في إسرائيل. في سبتمبر/أيلول، أبطلت المحكمة العليا بالإجماع قانونًا كان سيمنع مؤقتًا اعتقال الرجال الحريديم الرافضين للتجنيد الإجباري. وقد رأت أغلبية القضاة أن هذا الإجراء ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون.