سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله وقاعدة تدريب تستخدمها قوة الرضوان

قالت قوات الجيش الإسرائيلية في بيان، اليوم الجمعة، إن مجمعًا للتدريب والتأهيل تابعًا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله يُعدّ انتهاكًا للتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان"، وأضافت"التدريبات التي جرت في المجمع تُشكل انتهاكًا للتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان".

وتابع البيان "كما استهدفت القوات عددًا من مخازن الأسلحة ومواقع البنية التحتية التي كان حزب الله يستخدمها لشنّ هجمات عدائية ضد إسرائيل".

وتأتي هذه الضربات الإسرائيلية في وقتٍ تتعهد فيه الحكومة المدنية اللبنانية، التي تواجه ضغوطًا كبيرة، بنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، وسط تزايد الشكوك في إسرائيل حول إمكانية تجنب عملية عسكرية واسعة النطاق أخرى.