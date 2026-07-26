تقدم في محادثات عُمان وإيران حول مضيق هرمز.. لكن خلافًا جوهريًا لا يزال يعرقل الاتفاق

كشف مصدران مطلعان، في حديث مع i24NEWS، عن إحراز "بعض التقدم" في المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنهما أشارا إلى أن طهران لم تحسم بعد موقفها من المقترح المطروح.

وبحسب أحد المصدرين، اقترحت سلطنة عُمان إنشاء كونسورتيوم إقليمي يتولى تأمين خطوط الملاحة في المضيق، إلى جانب تنفيذ مهام البحث والإنقاذ وتعزيز مجالات التعاون البحري بين الدول المشاركة.

وأوضح المصدر أن المقترح العُماني يقوم على أن تكون الرسوم أو المساهمات المالية طوعية، وليس إلزامية.

في المقابل، أبدت إيران حتى الآن تحفظها على المبادرة، إذ تصر على فرض رسوم إلزامية مقابل مرور السفن، مؤكدة – بحسب المصادر – أنها لن تسمح بحرية العبور في المضيق دون هذه الآلية.