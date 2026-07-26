مسؤول إقليمي: الولايات المتحدة وإيران تريدان العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت
تقرير: ترامب يجمّد توسيع القتال ضد إيران - بسبب الخوف من نقص الصواريخ الاعتراضية، البيت الأبيض:"جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" •زلزال بقوة 4.6 درجات ضرب صباح اليوم محافظة كرمان في إيران • تحديثات
وفقًا لتقرير نُشر الليلة الماضية (بين السبت للأحد) في نيويورك تايمز، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قرر في هذه المرحلة تجميد الخطة لتوسيع القتال في إيران، وذلك بسبب مخاوف من نقص في وسائل الاعتراض.
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تقدم في محادثات عُمان وإيران حول مضيق هرمز.. لكن خلافًا جوهريًا لا يزال يعرقل الاتفاق
كشف مصدران مطلعان، في حديث مع i24NEWS، عن إحراز "بعض التقدم" في المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنهما أشارا إلى أن طهران لم تحسم بعد موقفها من المقترح المطروح.
وبحسب أحد المصدرين، اقترحت سلطنة عُمان إنشاء كونسورتيوم إقليمي يتولى تأمين خطوط الملاحة في المضيق، إلى جانب تنفيذ مهام البحث والإنقاذ وتعزيز مجالات التعاون البحري بين الدول المشاركة.
وأوضح المصدر أن المقترح العُماني يقوم على أن تكون الرسوم أو المساهمات المالية طوعية، وليس إلزامية.
في المقابل، أبدت إيران حتى الآن تحفظها على المبادرة، إذ تصر على فرض رسوم إلزامية مقابل مرور السفن، مؤكدة – بحسب المصادر – أنها لن تسمح بحرية العبور في المضيق دون هذه الآلية.
مسؤول إقليمي: الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت
صرح مسؤول إقليمي مشارك في المحادثات لوكالة أسوشيتد برس: "ترغب كل من الولايات المتحدة وإيران في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. ويركز حل وسط، قيد التفاوض حاليًا، على السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة عليها".
وأضاف المسؤول المشارك في الوساطة أن جهودًا دبلوماسية منسقة جارية، وأن توقف الضربات الأمريكية والردود الإيرانية على الدول المجاورة التي تستضيف قوات أمريكية يُعد "إشارة إيجابية تدعم جهودهما لإبطاء التصعيد".
وسط توترات أمنية: ستجتمع الحكومة صباح اليوم في مكان آمن، وقد تلقى الوزراء رسالة صباح اليوم.
البيت الأبيض يوضح أن "جميع الخيارات مطروحة" مع إيران
أوضح البيت الأبيض أنه على الرغم من التقارير التي تتحدث عن تأجيل العملية العسكرية واسعة النطاق، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يُبقي "جميع الخيارات مطروحة" فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. ويأتي هذا التوضيح عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، والذي أفاد بأن الرئيس رفض في اللحظة الأخيرة خططًا وضعها مستشاروه لتصعيد كبير وواسع النطاق للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، في مقابلة مع فوكس نيوز ديجيتال: "لطالما كان الرئيس ترامب ثابتًا في تأكيده على تفضيله للحل الدبلوماسي، ولكنه لا يزال يُبقي جميع الخيارات مفتوحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء".
وأضاف تشونغ، موجهًا رسالة قوية إلى طهران: "بعد جولات ناجحة من العقوبات التي شلّت الاقتصاد الإيراني، و13 يومًا متواصلة من الضربات على أهداف عسكرية ردًا على عدوانها المتكرر، سيكون من الحكمة أن تسعى إيران إلى التوصل إلى اتفاق تفاوضي. وإلا، فهم يدركون تمامًا ما سيحدث".
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة كرمان في إيران صباح اليوم.
لجيش الإسرائيلي يمهد لهدم منازل منفذي هجوم الجمعة في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت بمسح منازل اثنين من منفذي الهجوم المسلح الذي وقع يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل الرائد يوفال عزرا والرقيب أول في الاحتياط بنياهو ملت، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بهدمها أو إغلاقها.
وأضاف الجيش أن القوات قامت أيضًا بمسح منزل شخص ثالث متهم بالاستيلاء على سلاح خلال الهجوم، مشيرًا إلى أنه اعتُقل لاحقًا على يد وحدة "دوفدفان" الخاصة خلال عملية نفذتها في مدينة نابلس.
نيويورك تايمز: بسبب المخاوف بشأن نقص الصواريخ الاعتراضية، يُجمّد الرئيس ترامب خطط توسيع القتال ضد إيران في الوقت الحالي.