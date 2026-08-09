رسالة ترامب: إعادة فتح مضيق هرمز قد تمهّد لإعلان الانتصار على إيران

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يمهد الطريق لإعلان النصر في الحرب ضد إيران - في حال أعادت فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفاد به اليوم (الأحد) "وول ستريت جورنال". ووفقًا للتقرير، قال الرئيس أيضًا في محادثات مغلقة مع مستشارين كبار إنه مستعد للانسحاب بدون اتفاق نووي.

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مصدر في البيت الأبيض أشار إلى أن الولايات المتحدة أتمت جميع أهدافها العسكرية ضد إيران. تركيز ترامب الآن هو ضمان تدفق الطاقة في العالم عبر مضيق هرمز، وسيبقي الخيارات العسكرية مطروحة إذا واصلت إيران مهاجمة السفن، قال مسؤول رسمي.

فيما يتعلق بمخاوف البرنامج النووي الإيراني، قال ترامب لمستشاريه البارزين في محادثات مغلقة خلال الأسابيع الأخيرة إنه من المرجح أن طهران لن تتمكن من استئناف عملها النووي خلال فترة رئاسته، وذلك بعدما دمرت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية رئيسية العام الماضي خلال حرب "مع كلبي".