كشفت هيئة البث الرسمية أن مسؤولًا مرتبطًا بالإدارة الأميركية عقد خلال الأشهر الماضية سلسلة لقاءات مع خليل الحية، القيادي في حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في إطار اتصالات مرتبطة بملف نزع سلاح الحركة وترتيبات مستقبل القطاع.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المسؤول الأميركي يعمل مستشارًا للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب دوره الاستشاري ضمن مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت على علم بهذه اللقاءات، موضحة أن الاجتماعات جاءت ضمن مسار دبلوماسي أوسع يهدف إلى بحث خارطة طريق تتعلق بترتيبات أمنية وسياسية في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إسرائيلية بأن حركة حماس تتبنى موقفًا أكثر تشددًا في المرحلة الحالية، الأمر الذي أدى إلى تراجع في مسار النقاشات، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد طبيعة الأسلحة التي قد تشملها أي ترتيبات مستقبلية لنزع السلاح.

من جهتها، أكدت جهات مشاركة في جهود الوساطة استمرار الاتصالات والمساعي الدبلوماسية للوصول إلى تفاهمات تشمل ملفات الحوكمة والأمن وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة.