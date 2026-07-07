أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل اربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، بينهم عناصر من قوات الأمن التابعة للرئيس السوري أحمد الشرع ومعاون وزير السياحه السوري فرج القشقوش ، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق، في حادثة وقعت بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا وبالقرب من مقر إقامته في فندق الفورسيزون، في حين أعلن الاليزيه أن ماكرون لم يسمع الانفجارات وهو في طريقه للقاء الشرع.

وذكرت التقارير أن السلطات فرضت حظر تجول في المنطقة وأغلقت الطرق المحيطة بموقع الانفجارين، فيما باشرت الأجهزة الأمنية عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المتورطين.

وبحسب مصدر تحدث إلى وكالة الأنباء الفرنسية، كانت العبوتان الناسفتان محليتي الصنع؛ إذ انفجرت إحداهما داخل حاوية نفايات، بينما انفجرت الثانية داخل سيارة.

https://x.com/i/web/status/2074399933940068746 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ووفقاً لمصادر المرصد السوري ، وقع الانفجار الأول في المنطقة، قبل أن يعقبه بعد ثوانٍ انفجار ثانٍ أشد قوة، ما أدى إلى سماع دويهما في عدد من أحياء العاصمة، وأثار حالة من القلق بين السكان.

وفي الوقت نفسه، أكدت وسائل الإعلام الرسمية السورية وصول الرئيس الفرنسي إلى القصر الرئاسي في دمشق، بعد تقارير تحدثت عن وقوع الانفجارين بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن موكبه غادر المنطقة قبل وقت قصير من وقوع الانفجارات.

ولم تصدر حتى الآن رواية رسمية نهائية توضح الجهة المسؤولة عن التفجيرين أو الدوافع وراء الهجوم، بينما لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرة.