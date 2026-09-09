الجيش الأمريكي دمّر الليلة الماضية (بين الثلاثاء إلى الأربعاء) خمس ناقلات نفط خام إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري، ونشر توثيقاً للهجمات. جاءت العملية الأمريكية ردًا على محاولتين فاشلتين من إيران لاستهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية، حيث تمكنت السفينة من تفادي القصف وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية دون وقوع إصابات. ردًا على تدمير الناقلات، أطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ نحو المنطقة، وفي هذا السياق أعلن الجيش الأردني أنه اعترض بنجاح 18 من أصل 20 صاروخًا باليستيًا أُطلقت من الأراضي الإيرانية وسقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

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