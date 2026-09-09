نتنياهو وكاتس يزوران جبل الشيخ في سوريا.. نتنياهو: لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز على حدودنا
الجيش الأمريكي دمّر خمس ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان • الأردن اعترض 18 صاروخاً باليستياً أُطلقت من إيران، وتمت ملاحظة عمليات الاعتراض في سماء إسرائيل
الجيش الأمريكي دمّر الليلة الماضية (بين الثلاثاء إلى الأربعاء) خمس ناقلات نفط خام إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري، ونشر توثيقاً للهجمات. جاءت العملية الأمريكية ردًا على محاولتين فاشلتين من إيران لاستهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية، حيث تمكنت السفينة من تفادي القصف وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية دون وقوع إصابات. ردًا على تدمير الناقلات، أطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ نحو المنطقة، وفي هذا السياق أعلن الجيش الأردني أنه اعترض بنجاح 18 من أصل 20 صاروخًا باليستيًا أُطلقت من الأراضي الإيرانية وسقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.
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نتنياهو وكاتس يزوران جبل الشيخ في سوريا.. نتنياهو: لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز على حدودنا
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، موقع جبل الشيخ في سوريا.
وقال نتنياهو: **«لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز على حدودنا. المهمة الرئيسية هي إسقاط نظام الإرهاب في إيران».
تقرير سوري: 14 قتيلًا في انفجار داخل مستودع للذخيرة شمال غربي البلاد
أفادت قناة Syria TV السورية بمقتل 14 شخصًا وإصابة 11 آخرين جراء انفجار وقع داخل مستودع للذخيرة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
مصدر أمريكي لقناة i24NEWS: في المجمل، خلال الأسبوع الماضي (بما في ذلك هذه الليلة)، هاجمت الولايات المتحدة ودمرت عشر ناقلات نفط إيرانية.
هجوم إسرائيلي على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة (سهيل ناصر)
الحرس الثوري الإيراني: "إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للهجوم، فسنرد بمهاجمة عشرين هدفاً معادياً. أحد شروطنا هو أن تكف واشنطن عن التدخل في قدراتنا النووية والصاروخية".
تقرير: يشهد الموقع النووي الإيراني على جبل الفأس أنشطة بناء متنوعة هذا العام، وفقاً لمجموعة من المحللين الذين راجعوا صور الأقمار الصناعية على مدى ست سنوات
ارتفعت أسعار النفط، والآن سيكلف البرميل أكثر من 100 دولار.
عبر قطاع غزة: دمر الجيش الإسرائيلي ثلاثة مستودعات أسلحة وحفرة إطلاق كانت تُستخدم لإطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الحرب
رويترز: عبرت 6 سفن شحن مضيق هرمز يوم الثلاثاء، مقارنة بمتوسط 12 سفينة في الأيام العشرة الماضية.
أعلن الجيش الأمريكي أن سفينة حربية أمريكية نجحت في تفادي هجوم إيراني كان يستهدفها. ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية نتيجةً لهذا الحادث. وواصلت السفينة دورياتها الاعتيادية في المياه الإقليمية دون انقطاع
أعلن الجيش الأردني أنه اعترض 18 صاروخًا باليستيًا من أصل 20 أُطلقت من الأراضي الإيرانية ضمن هجوم صاروخي استهدف المنطقة. وسقط الصاروخان المتبقيان في مناطق مفتوحة خالية من التجمعات السكانية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات نتيجة الحادث.
القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM) تعلن تدمير خمس ناقلات نفط خام إيرانية في خليج عُمان، ردًا على محاولتين لهجوم بصواريخ باليستية نفذهما الحرس الثوري الإيراني ضد سفينة حربية أميركية.
وجاءت الضربة الأميركية بعد أن تمكنت السفينة التابعة للبحرية الأميركية من تفادي الصواريخ بنجاح، وواصلت دورياتها في المنطقة من دون وقوع إصابات.
وبالتزامن مع الإعلان، نُشرت توثيقات مصورة تظهر استهداف السفن الإيرانية الخمس.
https://x.com/i/web/status/2097448820099711412
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زعمت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري أنه سيتم إطلاق صواريخ إضافية في الدقائق القادمة باتجاه دول في المنطقة.
تزعم إيران أنها بدأت إطلاق صواريخ على أهداف في المنطقة رداً على الهجمات الأمريكية
مصدر أميركي لـi24NEWS: القوات الأميركية هاجمت عدة ناقلات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على محاولات أخرى لمهاجمة بارجة حربية أميركية بالصواريخ