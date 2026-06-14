رغم التوترات السابقة.. هرتسوغ يهنئ ترامب بعيد ميلاده الـ80 برسالة لافتة

هنأ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، في رسالة رسمية حملت إشادة بدوره السياسي ومواقفه تجاه إسرائيل، وذلك رغم التوترات السابقة بين الجانبين.

وقال هرتسوغ في رسالته إن مسيرة ترامب نحو البيت الأبيض تعكس “قوة الحلم الأمريكي وإرادة استثنائية”، معرباً عن تقدير إسرائيل لما وصفه بدور ترامب في دعم أمنها ومواقفها في مواجهة إيران، إضافة إلى جهوده المتعلقة بملف الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن بلاده “لن تنسى” ما قدمه ترامب في هذا السياق، متمنياً له دوام الصحة والعمر المديد، ومؤكداً أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي ذلك رغم انتقادات سابقة وجهها ترامب لهرتسوغ على خلفية ملف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث وصفه في وقت سابق بأنه “وصمة عار”، قبل أن يرد هرتسوغ معتبراً ذلك “مساساً برموز الدولة”.

ويستعد ترامب للاحتفال بعيد ميلاده الثمانين عبر سلسلة فعاليات خاصة، من بينها حدث رياضي في البيت الأبيض، وسط اهتمام إعلامي واسع بهذه المناسبة.