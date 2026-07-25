عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اليوم (الجمعة) اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر- الكابينيت لمناقشة استمرت ما يقارب خمس ساعات في ظل استمرار التوتر مع إيران. في الأيام الأخيرة أبلغنا أن إسرائيل من المتوقع أن تنضم إذا قررت إيران الهجوم أو إذا جاء طلب من الأمريكيين، وكذلك أن إسرائيل ستنضم إذا حدث "تغيير في المسار" فيما يتعلق بالأهداف التي ستهاجم - ليس فقط أهداف تكتيكية مرتبطة بمضيق هرمز، بل توسيع كبير يشمل استهداف النظام والبرنامج النووي.

وفقًا لمصادر مطلعة على الاتصالات مع واشنطن، ترى إسرائيل والولايات المتحدة الأمور عينًا بعين فيما يتعلق بمواصلة الحملة العسكرية مع إيران. كما أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS: "هناك احتمال جيد للتغيير في الشرق الأوسط".

رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيسافر يوم الاثنين استعدادًا للقاء مع الرئيس ترامب في واشنطن يوم الثلاثاء، وبالطبع في هذا اللقاء من المتوقع أن ينسق الاثنان مواقفهما بشأن الخطوات القادمة. نذكّر بأن المرة السابقة التي التقى فيها الاثنان في شهر فبراير كانت قبل أيام قليلة من بدء عملية "زئير الأسد".