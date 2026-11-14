تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي والإعلامي بين تركيا وإسرائيل عقب التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة المناخ (كوب 31)، والتي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتنفيذ تدمير بيئي شامل يطال الحجر والشجر ويلوث المياه والتربة، داعياً المجتمع الدولي إلى إنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً. في المقابل، شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية هجوماً مضاداً وصفت فيه تصريحات أردوغان بالتحريض غير المسبوق ومعاداة السامية، معتبرة أن أنقرة تسعى لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية وتدخلاتها الإقليمية ودعمها لحركة حماس.

وفي سياق تحليل أبعاد هذا السجال، رأى الدكتور مهند حافظ أوغلو، الأكاديمي والباحث السياسي من إسطنبول، أن الرد الإسرائيلي المتشنج يعكس حالة من العزلة والضعف السياسي تعيشها الحكومة الإسرائيلية في مراحلها الأخيرة مع تراجع دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة. وأوضح حافظ أوغلو أن مواقف الرئيس أردوغان تأتي ضمن تحرك دبلوماسي مستمر لوقف سياسة الأرض المحروقة والانتهاكات بحق المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن تركيا تتحرك وفق القوانين الدولية وتحظى بدعم إقليمي ودولي واسع في مواجهة السياسات الإسرائيلية.

على الجانب الآخر، رفض الدكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، الاتهامات التركية جملة وتفصيلاً، محملاً حركة حماس والداعمين لها، وعلى رأسهم إيران وتركيا، المسؤولية الكاملة عن الدمار والمأساة الإنسانية في قطاع غزة. واعتبر مصري أن تركيا تفتقر للأهلية الأخلاقية والسياسية لانتقاد إسرائيل في ظل سجلها الحافل بالانتهاكات، مشيراً إلى احتلالها لشمال قبرص منذ عام 1974 وتدخلاتها العسكرية في سوريا والعراق، فضلاً عن إوائها لقيادات حركة حماس، مؤكداً أن إسرائيل تمارس حقها في مكافحة الإرهاب وفق التزاماتها الأمنية ولا يمكن لأنقرة أن تلعب أي دور في رسم مستقبل قطاع غزة.

وتختتم هذه المواجهة الكلامية بتأكيد استمرار الهوة العميقة بين أنقرة وتل أبيب، حيث يتمسك كل طرف بسرديته التاريخية والسياسية حول شرعية التحركات الإقليمية، وسط ترقب لتداعيات هذا التصعيد على مسارات التهدئة ومستقبل الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.