عشية نهائي مسابقة يوروفيجن 2026 في النمسا، اختار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تحويل غياب إسبانيا إلى بيان سياسي. في رسالة مصورة نُشرت على منصة"إكس" دافع فيها عن مقاطعة بلاده للمسابقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أن هذا القرار وضع مدريد "في الجانب الصحيح من التاريخ".

وقدّم رئيس الحكومة الإسبانية هذا الانسحاب كخيار "للاتساق الأخلاقي والدبلوماسي". ووفقًا له، "لا يمكن حصر التزام إسبانيا بحقوق الإنسان والقانون الدولي في الساحات السياسية، بل يجب أن يتجلى أيضًا في المجال الثقافي". وتابع "في مواجهة الحرب غير الشرعية والإبادة الجماعية، لا يُعدّ الصمت خيارًا".

كما عقد بيدرو سانشيز مقارنة مع استبعاد روسيا عقب غزو أوكرانيا. ويرى أن المبادئ المطبقة على موسكو يجب أن تُطبق أيضًا على إسرائيل. أصرّ قائلاً: "لا مجال للمعايير المزدوجة"، متهمًا أوروبا ضمنيًا بالتعامل مع نزاعين بشكل مختلف، رغم أنهما، في رأيه، يخضعان لنفس متطلبات القانون الدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) أُنشئت لتعزيز السلام، وتوحيد الشعوب، والاحتفاء بالتنوع الأوروبي. لكنه يعتقد أن المشاركة في مثل هذا الحدث تصبح مستحيلة عندما يستمر الوضع في غزة ولبنان بالتدهور، على حد تعبيره. وصرح قائلاً: "لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في غزة ولبنان". ولن تكون إسبانيا وحدها في مقاطعة مسابقة هذا العام. فقد ذكر بيدرو سانشيز أيرلندا وأيسلندا وهولندا ضمن الدول الغائبة، بالإضافة إلى العديد من المشجعين الأوروبيين الذين أفادت التقارير أنهم امتنعوا عن حضور المسابقة. واختتم الزعيم الاشتراكي حديثه قائلاً: "لذلك، سيكون هذا العام مختلفًا. لن نكون في فيينا، لكننا نقبل هذا الخيار بقناعة بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ".