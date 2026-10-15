تقرير: الولايات المتحدة تدرس استخدام "أم القنابل" ضد إيران
وفقًا لتقرير الـCNN، طوّرت أمريكا خطط جديدة تشمل إمكانية استخدام قنبلة بهدف ضرب البُنى التحتية للطاقة ومواقع النووي الإيرانية • المتحدث باسم الحوثيين: "هاجمنا طائرة سعودية فوق اليمن، وهي بخطر السقوط"
أخبار بالوقت الحقيقي، 26.10.15: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأبرز العناوين.
على جدول الأعمال: تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة طورت وتدرس استخدام "أم القنابل"، بهدف ضرب البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية. المتحدث باسم الحوثيين: "هاجمنا طائرة سعودية فوق اليمن، وهي في خطر السقوط".
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باختصار: سيشارك الرئيس إسحاق هرتسوغ في نقاش موسع ضمن قمة تُعقد في أذربيجان، مع عدد من ممثلي الدول، بعضها لا تربطها علاقات بإسرائيل. ومن بين المشاركين: نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، ونائب وزير خارجية الكويت، وأمير قطر
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قال مصدر أمريكي لوكالة رويترز: إن إدارة ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على السفن المعروفة باسم "أسطول الظل"، والتي كانت تنقل النفط والمنتجات النفطية من دول من بينها روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لخفض معدلات النقل البحري العالمي.
أفادت شبكة CNN: وضع الجيش الأمريكي خططًا جديدة للضربات، تتضمن إمكانية استخدام قنبلة تُعرف باسم "أم القنابل" لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، في حال أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. تُعدّ هذه القنبلة أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، ولم تُستخدم إلا مرة واحدة سابقًا، خلال هجوم على هدف لتنظيم داعش في أفغانستان عام 2017.
ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول فعالية "أم القنابل" ضد المنشآت النووية الإيرانية وغيرها من المواقع الواقعة في أعماق الأرض. تستطيع هذه القنبلة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تدمير مساحة تعادل تسعة أحياء سكنية، لكن من غير المرجح أن تخترق عمقًا كافيًا لتدمير المنشآت النووية المشتبه بها في جبل مكوش، والتي يُعتقد أنها محمية بطبقات من صخور الجرانيت، فضلًا عن المواقع النووية الإيرانية الأخرى المتبقية.
أفادت منظمة أبحاث التسلح في النزاعات (CAR) بأن الحوثيين المدعومين من إيران يهدفون إلى إنتاج أجزاء على الأقل من سلسلة صواريخ خيبر الباليستية الإيرانية الصنع في اليمن. ويمثل هذا توسعاً كبيراً في طموحاتهم في مجال الإنتاج الذاتي للأسلحة.
المتحدث باسم القوات الحوثية، يحيى سريع: "شنت قواتنا المسلحة هجومًا على طائرة مقاتلة سعودية من طراز تايفون، أقلعت من قاعدة الطائف الجوية. وقد تعرضت الطائرة لهجوم بصاروخ أرض-جو في أجواء محافظة صعدة باليمن، وأصابتها إصابة مباشرة. وهي الآن معرضة لخطر التحطم"
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