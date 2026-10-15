أفادت شبكة CNN: وضع الجيش الأمريكي خططًا جديدة للضربات، تتضمن إمكانية استخدام قنبلة تُعرف باسم "أم القنابل" لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، في حال أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. تُعدّ هذه القنبلة أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، ولم تُستخدم إلا مرة واحدة سابقًا، خلال هجوم على هدف لتنظيم داعش في أفغانستان عام 2017.

ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول فعالية "أم القنابل" ضد المنشآت النووية الإيرانية وغيرها من المواقع الواقعة في أعماق الأرض. تستطيع هذه القنبلة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تدمير مساحة تعادل تسعة أحياء سكنية، لكن من غير المرجح أن تخترق عمقًا كافيًا لتدمير المنشآت النووية المشتبه بها في جبل مكوش، والتي يُعتقد أنها محمية بطبقات من صخور الجرانيت، فضلًا عن المواقع النووية الإيرانية الأخرى المتبقية.