القيادة العسكرية الإيرانية: "نطاق الغارات قد يتسع إذا واصلت أميركا التعرض لسفننا"

قالت القيادة العسكرية الإيرانية، اليوم السبت، إن "نطاق الغارات التي تشنها طهران قد يتسع إذا واصلت أميركا التعرض للسفن الإيرانية"، وأكدت على أنها "سنصعد الهجمات على السفن العسكرية الأميركية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري على موانئ إيران". ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوة السبت، إن "طهران سترد على الإجراءات العدوانية الأميركية، بما في ذلك استمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية".

وأضافت، في بيان، أن "الولايات المتحدة ستتحمل تبعات استمرار أعمالها العدائية وتدخلاتها ضد إيران وحلفائها".

يأتي هذا بينما أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم السبت، أنها قصفت ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمةً القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أميركيتين، في وقت تواصل واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران في إطار الحرب في الشرق الأوسط.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن "السفن الثلاث المستهدفة كانت جزء من شبكة ظل بمليارات الدولارات تموّل الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة" مؤكدة أن "إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها".

وأفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس": "أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية".وأضافت "إثر الهجمات الإيرانية الفاشلة، عطّلت سنتكوم في شكل دائم ناقلتي نفط تابعتين للحرس الثوري الإيراني، هما الناقلة داوني قبالة سواحل جزيرة خارك، والناقلة ستارك 1 قرب جاسك".وذكرت "القوات الأميركية دمرت كذلك ناقلة النفط الفارغة كيلو بالكامل في خليج عُمان، بعدما استهدفت السفينة في مواقع حيوية عدة، ما أدى إلى تعطيلها بعد صدور أوامر للطاقم بإخلاء السفينة".