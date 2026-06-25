قرقاش: لا استقرار دون احترام القانون الدولي في مضيق هرمز

حذّر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، من تداعيات فرض ترتيبات جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، مؤكدًا أن أي واقع يُفرض نتيجة "العدوان" لن يحقق الاستقرار، بل قد يؤدي إلى خلق أزمات وصراعات مستقبلية.

وأوضح قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذا التوصيف ينطبق بصورة مباشرة على مضيق هرمز، مشددًا على أن فرض أمر واقع بالقوة لا يشكل أساسًا لاستقرار دائم في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاشات الإقليمية والدولية بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وأهمية ضمان حرية حركة السفن والتجارة الدولية عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت مؤخرًا فتح ممر بحري مؤقت لعبور السفن بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، بهدف الحفاظ على انسيابية حركة الملاحة وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية.

كما شهدت مسقط مباحثات بين مسؤولين عمانيين وإيرانيين حول مستقبل إدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالمضيق، وسط تأكيدات خليجية متكررة على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية أمن الطاقة العالمي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يمنحه أهمية استراتيجية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.