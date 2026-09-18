شاؤول ميريدور من حزب "ياشار": عوفر وينتر عارض العملية البرية في غزة

قال عضو حزب "ياشار" شاؤول ميريدور، الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، أن عوفر وينتر تواصل مع مسؤولين في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بعد أحداث 7 أكتوبر، وحاول منع إسرائيل من شن عملية برية في قطاع غزة.

وكان عوفر وينتر يشغل رتبة عميد في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي عند اندلاع الحرب مع حماس، وقد أطلق في شهر أغسطس من هذا العام حزباً يمينياً جديداً يحمل اسم "شعب إسرائيل".

وقال ميريدور: "أحياناً تدهشني الفجوة بين الصورة والواقع". ووفقاً له، فإن "عوفر وينتر عارض المناورة البرية في غزة وسعى لإقناع السياسيين في الكابينت بعدم الدخول". وأضاف ميريدور أن وينتر حاول، من بين أمور أخرى، إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم المضي قدماً في العملية.وذكر ميريدور: "اليوم يتحدث وكأنه الشخص الأكثر ميلاً للنهج الهجومي". كما زعم ميريدور أنه على الرغم من تصريحات وينتر، فإنه لا يملك حالياً أي قدرة على التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة.وقال"هو نفسه يقول ذلك؛ فهم لا يملكون 61 [مقعداً]، وليسوا مقربين من نتنياهو، إنه لا يشكل عاملاً مؤثراً في أي شيء".

ووفقاً لما ذكره ماتي توخفيلد، كبير المعلقين السياسيين في صحيفة "معاريف"، فإنه منذ إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية، جرت مشاورات عديدة على مدار الأسبوع في مقر حزب الليكود - بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - بشأن عوفر وينتر ومسألة انضمام حزب يميني جديد.

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