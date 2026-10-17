ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن ناقلتي نفط تعرضتا لألغام بحرية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما". وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الناقلتين كانتا تحملان نحو مليوني برميل من النفط الخام. ولم يصدر أي تأكيد مستقل لهذه التقارير.

وذكرت وكالة "إرنا" أن "السفينتين كانتا قد أوقفتا أنظمة تحديد الموقع والرادار الخاصة بهما، وحاولتا استخدام مسار غير مصرح به عبر الممر المائي الاستراتيجي. وأضافت أن السفينة الثانية توقفت عن الحركة تماماً بعد اصطدامها بلغم".

وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن الناقلة الأخرى اصطدمت أيضاً بلغم أثناء محاولتها عبور المضيق عبر مسار لم تسمح به إيران.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات حول المضيق، الذي يُعد مساراً حيوياً لشحن النفط. وقد أدت الاضطرابات في حركة الملاحة عبر هذا الممر -الناجمة عن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران- إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتفاقم معدلات التضخم.

وكان مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية قد صرحوا، يوم الأربعاء، بأن سفينة حاويات وأخرى مخصصة لنقل البضائع الصب الجافة قد غرقتا بالقرب من المضيق، إثر تعرضهما لضربات بمقذوفات في حادثتين منفصلتين.

وقد شهدت المنطقة المحيطة بالممر المائي تصاعداً في الهجمات خلال الأسبوعين الماضيين؛ حيث أعلنت إيران أنها تكثف ضرباتها رداً على الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها، وعلى العقوبات الأكثر صرامة التي فُرضت الشهر الماضي.