فرنسا: امرأة وابنها من عزة يحصلان على وضع لاجئ، في سابقة هي الأولى من نوعها

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منحت المحكمة الوطنية الفرنسية للجوء (CNDA) وضع لاجئ لأول مرة لامرأة غزاوية وابنها القاصر، مما يُمثل نقطة تحول في سياسة اللجوء الفرنسية، وفقًا لصحيفة "لوفيغارو"، في إشارة إلى قضية أم فرت من غزة بعد وقت قصير من هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصفت المحكمة "أساليب الحرب" الإسرائيلية بأنها "اضطهاد" بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف لعام 1951.

وأفادت الصحيفة الفرنسية اليومية أن "المحكمة ألغت قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA)، الذي كان قد منح حماية ثانوية بسيطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، مُقرًا بوجود "صراع حاد ولكن دون اضطهاد شخصي". وتُشير المحكمة إلى سيطرة إسرائيل على غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية الأساسية (المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس)، والتهجير القسري، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. أيّد القضاة "الاضطهاد على أساس الجنسية"، رغم عدم وجود الدولة الفلسطينية رسميًا.

ويعتبرون سكان غزة عديمي الجنسية جماعةً توحدها هوية ثقافية وإثنية وجغرافية. حتى الآن، كان الفلسطينيون المسجلون لدى الأونروا (بعد حرب عام 1948) هم وحدهم من يحق لهم طلب صفة اللاجئ في أوروبا، مما يُبرر "التخلي الحتمي" عن حماية الأمم المتحدة. ولم يحصل آخرون إلا على حماية فرعية، أُنشئت عام 2003 لمن تعرضوا للعنف العشوائي دون استيفاء معايير اللجوء. وقد يُمهد هذا القرار الطريق أمام طلبات أخرى من سكان غزة، في سياق أزمة إنسانية.