بانتظار الضوء الأخضر من دونالد ترامب: إسرائيل تُقرّ قائمة أهداف محدثة

صادقت إسرائيل على قائمة محدثة لأهداف هجوم في إيران، تشمل مواقع طاقة وبنية تحتية، وذلك كاستعداد لسيناريو يفشل فيه مسار المفاوضات الذي تقوده الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير نُشر اليوم (الثلاثاء) على شبكة CNN عن مصدرين إسرائيليين.

وفقًا لأحد المصادر، مصدر أمني، إسرائيل تنتظر قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بخصوص الخطوات التالية، لكنها بالفعل تملك خططًا إضافية للأسابيع القادمة، وذلك رهناً بالموافقة الأمريكية.

مصدر إسرائيلي آخر أشار إلى أن هناك شكوكًا كبيرة في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن مخاوفه في محادثاته مع ترامب. وبحسب قوله، فإن أي وقف لإطلاق النار من وجهة نظر إسرائيل يجب أن يشمل تسليم جميع اليورانيوم المخصب التابع لإيران، والتزام بوقف كامل لجميع أنشطة التخصيب.

كما أفيد أن نتنياهو وترامب تحدثا عبر الهاتف بعد العملية لإنقاذ طيارين أمريكيين أُسقطا فوق إيران، وخلال المحادثة ناقشا كلاً من الخيارات الدبلوماسية والتنسيق العسكري الإضافي بين البلدين.