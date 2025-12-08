تقرير: توتر أمريكي-إسرائيلي بعد اتهامات بمراقبة الجنود في القاعدة الأمريكية جنوب إسرائيل

أثارت اتهامات جنرال أمريكي مسؤول عن القاعدة الأمريكية في كريات جات جنوب إسرائيل، وهو الجنرال باتريك فرانك، موجة توتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد مزاعم بأن عناصر إسرائيلية يراقبون الجنود الأمريكيين في القاعدة.

وحسب تقرير الصحيفة البريطانية "الغارديان"، فقد دعا الجنرال فرانك نظيره الإسرائيلي إلى اجتماع عاجل، مطالبًا بوقف عمليات المراقبة فورًا، مشددًا على أن الأمر يمثل خرقًا خطيرًا للثقة بين الطرفين.

وأفادت مصادر أمريكية أن مخاوف مماثلة أبدتها أطراف وزوار من دول أخرى بشأن تسجيل المعلومات واستخدامها، ما دفع بعض الموظفين لتجنب مشاركة بيانات حساسة داخل القاعدة.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي المزاعم، مؤكدًا أن تسجيل الاجتماعات بين الضباط يتم لأغراض التوثيق والدقة، وأن جميع أجهزة التسجيل موجودة أمام الحضور، معتبرًا التقرير "غير دقيق ومضلل".

وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن "لا توجد أي شكوى أمريكية فعلية، ولا يقوم الجيش بأي نشاط تجسسي أو استخراج معلومات من المحادثات الداخلية للأمريكيين".