بعد عرض إيران فتح هرمز.. ترامب ينشر مجددًا صورة "مضيق ترامب"

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر صورة لمضيق هرمز تحمل اسم "مضيق ترامب"، بعد وقت قصير من تقديم إيران مقترحًا جديدًا يتضمن إعادة فتح الممر المائي خلال سبعة أيام، مقابل استجابة الولايات المتحدة لعدد من الشروط التي طرحتها طهران.

ونشر ترامب الصورة، فجر السبت، عبر منصته «تروث سوشيال»، في أول إشارة علنية له إلى المقترح الإيراني الجديد، بينما تنتظر طهران ردًا رسميًا من واشنطن بشأن الخطة.

ما شروط إيران؟

وتتضمن الخطة الإيرانية المقترحة وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وفي المقابل، تتعهد طهران بفتح مضيق هرمز خلال أسبوع، بما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

https://x.com/i/web/status/2103688720084013493 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

لكن مصادر أميركية قالت إن واشنطن أبلغت إيران بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض شروط مباشرة على إعادة فتحه، في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية دراسة المقترح الإيراني.

احتمال رفض المقترح

وأشارت مصادر ومسؤولون أميركيون إلى احتمال رفض ترامب للخطة الإيرانية، مع طرح سيناريو استئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إن بلاده ستلتزم بكل ما تعهدت به إذا وافقت الولايات المتحدة على المقترح المتعلق بفتح المضيق خلال سبعة أيام.

وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال طهران تنتظر الموقف الأميركي الرسمي، وسط استمرار التوتر بشأن الملاحة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

تفاهم سابق انهار

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء النزاع، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

غير أن التفاهم انهار بعد فترة قصيرة، عقب إطلاق القوات الإيرانية النار على سفن تجارية في المضيق، وفق الرواية الواردة في التقارير، بحجة خروجها عن المسار الذي حددته طهران لعبور الممر المائي.

وردت القوات الأميركية بشن غارات جديدة على مواقع وسفن إيرانية، ما أدى إلى تجدد التصعيد وعرقلة الجهود الرامية إلى إعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات.