أثار ظهور رجل يرتدي قناعًا أسود وقبعة في الصفوف الأمامية خلال مراسم تشييع علي خامنئي موجة واسعة من التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رجّح كثيرون أن يكون مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل.

إلا أن وسائل إعلام إيرانية نفت هذه التكهنات، مؤكدة أن الشخص الذي ظهر في مراسم التشييع هو محمد جواد خامنئي، الحفيد الأكبر لعلي خامنئي ونجل مصطفى خامنئي.

وبحسب تلك التقارير، فإن محمد جواد غطى وجهه بسبب إصابات وحروق قالت إنها نجمت عن انفجار وقع داخل مقر إقامة علي خامنئي خلال هجوم في 28 فبراير/شباط الماضي، وهو الهجوم الذي أأدى إلى مقتل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته.

وأضافت التقارير أن أبناء علي خامنئي، مصطفى ومسعود وميثم، ظهروا خلال مراسم التشييع إلى جانب النعش، بينما غاب مجتبى خامنئي عن المشهد العام.

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كما أشارت إلى أن مجتبى لم يظهر علنًا منذ هجوم 28 فبراير/شباط، وسط تقارير تحدثت عن تعرضه لإصابات خلال الهجوم، دون صدور تأكيد رسمي بشأن ذلك.