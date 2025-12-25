سلاح الجو الإسرائيلي يؤسس “جيش الطائرات المسيّرة” ضمن تحول استراتيجي بعد 7 أكتوبر

في إطار استخلاص الدروس من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كشف سلاح الجو الإسرائيلي عن تحول واسع في عقيدته القتالية، يتمثل في بناء منظومة ضخمة للطائرات المسيّرة توصف داخل الجيش بأنها “جيش مسيّرات”، قادرة على العمل المتزامن وعلى نطاق إقليمي، ضمن سيناريوهات حرب متعددة الجبهات.

وبحسب المعطيات، قرر سلاح الجو إدخال نحو 6,000 طائرة مسيّرة مخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية، و2,000 مسيّرة هجومية، وأكثر من 1,500 مسيّرة إلقاء إلى الخدمة العملياتية، في خطوة تهدف إلى خلق قدرة مستمرة وكثيفة للعمل الجوي منخفض الارتفاع، إلى جانب الطائرات الحربية والمروحيات القتالية. وأوضح الجيش أن هذه المنظومة ستعمل بتكامل كامل مع القوات البرية والبحرية، وستتيح تنفيذ عمليات متزامنة في ساحات متعددة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تغيير جوهري في تعريف مهام سلاح الجو، بعد أن صادق قائد السلاح اللواء تومر بار على إضافة “حماية الحدود” كمهمة مركزية، إلى جانب الاستعداد لسيناريوهات “حرب مفاجئة”. وفي هذا السياق، تم تحديث الخطط والأوامر، وتوسيع قنوات الاتصال بين مشغلي المسيّرات، الطيارين، وقادة الوحدات البرية، بما يسمح بتوجيه النيران واتخاذ القرار في الزمن الحقيقي.

مصادر عسكرية أشارت إلى أن منظومة المسيّرات الجديدة صُممت للعمل بشكل جماعي ومتزامن، بما يتيح تغطية مساحات واسعة وتنفيذ مهام استطلاع وهجوم وتشويش في وقت واحد، في إطار استعداد لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية تشمل أكثر من ساحة في الشرق الأوسط. كما تم خلال العام الأخير إنشاء مدارس تدريب ومنظومات تأهيل خاصة لمشغلي المسيّرات، في ظل الاعتماد المتزايد عليها كوسيلة قتالية مركزية.

ويؤكد سلاح الجو أن هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الطائرات غير المأهولة في ساحات القتال الحديثة، ليس فقط كأداة مساندة، بل كعنصر حاسم في إدارة المعركة، سواء في الدفاع عن الحدود أو في العمليات الهجومية واسعة النطاق.