العراق يدرج حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن على قوائم الإرهاب ويجمّد أصولهما

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة العراقية إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، مع تجميد كامل أصولهما المالية داخل العراق، وذلك وفق ما نشر في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2025. ويأتي بعد نحو شهر من تحذير أمريكي شديد اللهجة لبغداد بشأن نشاط جماعات مسلّحة موالية لإيران داخل الأراضي العراقية.

القرار صدر عن اللجنة العراقية لتجميد أموال الإرهابيين، وهي هيئة أنشأتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب، خصوصًا تلك الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما تملك اللجنة صلاحية التعامل مع كيانات مصنّفة محليًا أو بناءً على طلبات دولية.

انتقادات حادة واتهامات بـ"إرضاء واشنطن"

الخطوة أثارت موجة انتقادات من أطراف سياسية وإعلامية مقرّبة ما يطلق عليه “محور المقاومة”، إذ اعتبرت أن الحكومة العراقية، التي لطالما قدّمت نفسها كقريبة من هذا المحور، تكشف الآن عن "تبدّل في توجهاتها" من خلال إدراج حلفائها في قوائم الإرهاب.

ووصف منتقدون الإجراء بـ"المتناقض"، متسائلين كيف يمكن للحكومة رفع شعارات ضد الولايات المتحدة لسنوات ثم تبادر إلى اتخاذ قرارات تصبّ – بحسب وصفهم – في مصلحة واشنطن.

إحياء مزاعم حول حرب سابقة

كما عادت إلى الواجهة تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتهم العراق بتقديم دعم لواشنطن ولإسرائيل خلال "حرب 12 يومًا ضد إيران". وربط البعض تلك المزاعم بحادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، معتبرين أن "الخيانة جاءت من داخل المنظومة نفسها".

ترحيب متوقع من واشنطن

وكالة رويترز أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستنظر إلى القرار بإيجابية، في ظل سعيها الدائم للحد من النفوذ الإيراني في العراق وفي مناطق أخرى من الشرق الأوسط.