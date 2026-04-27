"هجوم إيران على الخليج كان مخططًا مسبقًا".. تصريحات نارية من أنور قرقاش

يمثل الهجوم الإيراني على دول الخليج نقطة تحول استراتيجية رئيسية، وفقًا لأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يدين هجومًا "متعمدًا" على نطاق غير مسبوق.

أكد المسؤول الإماراتي رفيع المستوى، خلال حديثه في دبي، أن "ضراوة" و"تهور" الضربات الإيرانية قد تم التقليل من شأنهما إلى حد كبير. ويعتقد أن هذا لم يكن رد فعلٍ عابراً، بل استراتيجية مدروسة بعناية من جانب طهران، كجزء من مواجهة متوقعة.

منذ بداية الصراع في 28 فبراير\شباط، تعرضت دول الخليج لهجمات جماعية ضخمة. فقد اعترضت دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، مئات الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز وآلاف الطائرات المسيرة، مما يعكس شدة غير مسبوقة لهذه الهجمات.

في مواجهة هذا التصعيد، يُقدم أنور قرقاش تقييماً: السياسات الاحتوائية التي اتُّبعت لسنوات تجاه إيران قد «فشلت فشلاً ذريعاً». سواء تعلق الأمر بالوساطة أو التعاون في مجال الطاقة أو التبادلات التجارية، لم تُمكّن أي من هذه المقاربات من احتواء الطموحات الإقليمية الإيرانية.

يفرض هذا الوضع الآن، حسب رأيه، إعادة تقييم عميقة للعلاقات مع طهران. ويحذر المسؤول الإماراتي من تهديد دائم قد يمتد لعدة عقود، ويتحدث عن «أزمة ثقة» كبيرة لا يمكن حلها على المدى القصير.

في هذا السياق، يرى أن دور الولايات المتحدة في المنطقة يخرج معززًا، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي والاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يدعو إلى نهضة في وحدة دول الخليج، التي تبدو متماسكة اليوم بشكل أقل في مواجهة حجم التهديد.

أخيراً، وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بهم، لاسيما في بعض القطاعات الاقتصادية، فإن الإمارات تُظهر رغبتها في التعافي السريع، معتمدةً على قوة مقوماتها الأساسية وعلى استثمارات جديدة لتعزيز قدرتها على الصمود.

بالنسبة لأنور قرقاش، هناك أمر بات محسوماً: التوازن الأمني الإقليمي أصبح موضع تشكيك عميق، وهناك حاجة إلى نهج جديد في مواجهة إيران التي يُنظر إليها على أنها مصدر زعزعة استقرار دائم.