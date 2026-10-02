الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جامعي تبرعات مقيمين في فرنسا بتهمة تحويل مليوني دولار لحركة حماس

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على اثنين من جامعي التبرعات المقيمين في فرنسا، وعلى منظماتهما، وكذلك على عنصر في حركة حماس، على خلفية شبكة قالت الوزارة إنها حولت أكثر من مليوني دولار إلى الحركة تحت ستار تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وبحسب الوزارة الأمريكية، يتعاون باريكا ووليد مع الزاق لجمع الأموال وتحويلها إليه مباشرة، ليقوم بدوره بتحويلها إلى حماس.

وذكرت الوزارة أن فوزي باريكا وأمل وليد عملا مع سليم عبد الله سليم الزاق -وهو نائب قائد كتيبة في الجناح العسكري لحماس ومقيم في غزة- لجمع الأموال في الفترة ما بين عامي 2020 و2026. وقد جُمع مبلغ 1.5 مليون دولار من هذا الإجمالي بعد الهجوم الذي قادته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الخزانة بأن الشخصين أرسلا مئات الآلاف من الدولارات عبر العملات المشفرة إلى الزق، الذي قام بدوره بتحويل الأموال إلى حماس.

يُذكر أن باريكا أسس "جمعية بركة" (Association Baraka) بالاشتراك مع الزق، بينما أسست وليد منظمة "أنسومبل سي ميو" (Ensemble C Mieux). واتهمت الوزارة كلتا المنظمتين بطلب تبرعات زُعم أنها مخصصة للمدنيين، في حين تم تحويل العائدات إلى حماس.

وتأتي عقوبات، اليوم الجمعة، في إطار عملية أوسع يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتستهدف أنشطة جمع التبرعات لصالح حماس، بما في ذلك بعض الأنشطة التي تتم داخل الولايات المتحدة. وتقضي هذه الإجراءات بتجميد أي أصول يمتلكها الأفراد والمنظمات المشمولون بالعقوبات وتخضع للولاية القضائية الأمريكية، كما تحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.