ترامب يؤكد استمرار الضغط العسكري على إيران ويتوقع رضوخها

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أن "المواجهة مع إيران تمضي في اتجاه إيجابي بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية تواصل تنفيذ هجمات مكثفة تستهدف مواقع إيرانية"، معتبراً أن "هذه الضغوط ستدفع طهران في نهاية المطاف إلى التراجع".

وقال ترامب لجاكي هاينريش، كبيرة مراسلي البيت الأبيض في شبكة Fox News، إن "مجريات الصراع تسير وفق ما هو مخطط له، مضيفاً أن الاستراتيجية الأميركية تقوم على مواصلة تحقيق المكاسب الميدانية دون توقف. وأوضح أن الضربات الأميركية أحدثت، بحسب تعبيره، حالة من الارتباك في صفوف الجانب الإيراني، مؤكداً أن واشنطن ستواصل عملياتها إلى أن تجد طهران نفسها مضطرة للتراجع، إذ "لن يكون أمامها في النهاية سوى العودة إلى ديارها".