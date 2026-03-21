أُصيب عشرات الأشخاص، مساء اليوم السبت، بجروح متفاوتة الخطورة، بعضهم في حالة خطيرة، جراء إصابة مباشرة لمبنى سكني في مدينة عراد جنوب إسرائيل بصاروخ إيراني. كما أصاب الصاروخ ثمانية مبانٍ أخرى، واندلع حريق في الموقع. وتتجه قوات كبيرة إلى الموقع، بالإضافة إلى طائرات إجلاء.

وذكرت القناة الإسرائيلية(12) أن "السلطات الإسرائيلية أرسلت مروحيات وعشرات سيارات الإسعاف إلى المدينة لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية".ولفتت إلى أن "الضربة أسفرت عن دمار هائل".