نتنياهو يحذر: أعداؤنا قد يهاجمون إسرائيل قبل الانتخابات.. وإيزنكوت يرد

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجمات مع اقتراب موعد الانتخابات، قائلاً إن هناك "مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبيل الانتخابات"

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته أطقمًا أرضية وطيارين في قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في تل نوف، حيث قال: "من هنا، من قاعدة سلاح الجو، ومن الذراع الطويلة لدولة إسرائيل، أقول: لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا بشكل عام. ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت".

وأضاف نتنياهو أن هناك "ضغوطًا هائلة" للتخلي عن الإنجازات التي تحققت، مؤكداً: "لن أسمح بحدوث ذلك".

إيزنكوت يطالب بتوضيح التهديدات الأمنية

وردّ رئيس حزب "يشَار" غادي إيزنكوت على تصريحات نتنياهو، قائلاً إنه إذا كانت المعطيات التي تحدث عنها رئيس الوزراء بشأن التهديدات الأمنية صحيحة، فيجب إطلاع رئيس المعارضة يائير لابيد عليها فورًا.

وأوضح إيزنكوت أن الهدف من ذلك هو "التأكد من أن الأمر يتعلق بتهديد حقيقي، وليس خطوة سياسية تهدف إلى الإضرار بالعملية الانتخابية".وشدد على ضرورة الفصل بين الأمن والسياسة خلال فترة الانتخابات، قائلاً: "يُمنع منعًا باتًا الخلط بين أمن إسرائيل والنظام الانتخابي، حتى ولو من ناحية المظهر فقط".