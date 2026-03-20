تصعيد خطير في مضيق هرمز: واشنطن تتحرك عسكريًا ضد إيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أن الولايات المتحدة كثّفت عملياتها العسكرية في مضيق هرمز، في إطار مساعٍ لإعادة فتحه أمام حركة الملاحة بعد تصاعد التهديدات الإيرانية.

وبحسب التقرير، نشرت واشنطن طائرات هجومية من طراز A-10 تحلّق على ارتفاعات منخفضة لاستهداف الزوارق الإيرانية السريعة، إلى جانب مروحيات أباتشي مخصّصة لاعتراض الطائرات المسيّرة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متعددة المراحل يقودها البنتاغون للحد من التهديدات التي تشمل الألغام البحرية والصواريخ المجنحة.

وأشار مسؤولون إلى أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تدمير عدد من الزوارق الإيرانية التي كانت تضايق السفن التجارية، في وقت لا تزال فيه الحرس الثوري الإيراني تحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة، بما في ذلك مئات الزوارق ومخزون من الألغام والصواريخ.

ورغم التصعيد، يرجّح خبراء أن تستغرق الجهود الأمريكية أسابيع قبل تأمين الممر الملاحي بشكل يسمح بعودة آمنة لحركة السفن، خاصة أن المضيق يُعد شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية.

في السياق ذاته، تدرس إيران خيارات لإدارة المرور في المضيق، بما في ذلك فرض رسوم عبور على بعض السفن، وهو ما قد يعزز نفوذها الإقليمي ويؤثر على أسواق الطاقة العالمية.