الجيش الإسرائيلي يكشف دورًا متصاعدًا لدول الخليج في الحرب على إيران

تطرق مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي الأربعاء الى التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، في سياق الحرب مع ايران ودور دول الخليج في العملية وما يمكن توقعه حول مستقبل الهجوم.

وصرح المسؤول في الجيش الإسرائيلي لهيئة البث الرسمية أن بعض دول الخليج تتحرك بنشاط، وإن لم يتضح طبيعتها.

ويضيف المسؤول أن هذا التوجه سيزداد. "مشكلتهم الرئيسية لا تكمن في القدرة على اعتراض الصواريخ، بل في القدرة على اعتراض الطائرات المسيّرة. دول المنطقة في الشرق الأوسط تنتقل من مرحلة الصدمة إلى مرحلة الدفاع. بعضها سيتصرف بشكل رمزي للتأكيد على مشاركتها، والبعض الآخر سيلعب دورًا هامًا في الحرب". وقد تلقت الدول المجاورة حتى الآن مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ من ايران.

وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل ستشن عمليات ضد أهداف عسكرية خلال الأيام المقبلة. المرحلة التالية: "نريد تدمير جميع أهداف النظام والجيش خلال الأسبوعين المقبلين". أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيركز على غرب إيران، بينما ستركز الولايات المتحدة على شرقها.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أفاد المصدر بأن الخطط وُضعت منذ أشهر، بما يشمل زيارة رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة في نهاية يناير/كانون الثاني، والتي كانت ركيزة أساسية في التخطيط لاحتمالية نشوب حرب مشتركة.