بين 3,000 إلى 4,000 مظليين أمريكيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط، وذلك بحسب تقارير اليوم (الأربعاء) في وسائل الإعلام الأجنبية. البنتاغون أمر أمس آلاف المظليين من الفرقة 82 المحمولة جواً بنشر قواتهم في الشرق الأوسط، في حين رفض الرئيس دونالد ترامب التصريح بأنه سيستبعد نشر قوات على الأراضي الإيرانية.

صادق مسؤولون أمريكيون على أوامر مكتوبة للجنود من فرقة القتال التابعة للواء الأول من الفرقة ومن قيادة الفرقة 82 في فورت براج بكارولاينا الشمالية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا سينتشرون في إيران نفسها.

العديد من الجنود موجودون ضمن قوة الرد السريع التابعة للفرقة، وهي وحدة تم تدريبها على الانتشار خلال 18 ساعة لمهام متنوعة مثل السيطرة على المطارات والبنى التحتية الحيوية الأخرى، دعم السفارات الأمريكية وإمكانية الإخلاء الطارئ في منطقة العدو. مهام قوة الرد السريع تتناوب بين وحدات المشاة في الفرقة المحمولة جواً الثانية والثمانين.

التعليمات تأتي بعد أسابيع من التكهنات حول ما إذا كانت الفرقة، بقيادة اللواء براندون تاغتماير، ستنضم إلى الحرب، وذلك بعدما انسحبت وحدة القيادة التابعة لها بشكل مفاجئ من تمرين تدريبي في وقت سابق من هذا الشهر في فورت بولك، لويزيانا.

تَصل التعزيزات في وقت تقترب فيه ثلاث سفن حربية تحمل حوالي 4,500 جندي من وحدة الاستعداد البرمائية "تريپولي" إلى الشرق الأوسط. من بين الخطط التي تدرسها الإدارة الأمريكية، وفقًا لمصادر أمريكية، يوجد خيار السيطرة على جزيرة خرج، وهي منطقة إيرانية في الخليج الحربي تصدّر منها طهران حوالي 90 بالمئة من نفطها. هذا الشهر، أمر ترامب بقصف أهداف عسكرية في جزيرة خارك، لكنه قال إنه تعمّد ترك البنية التحتية النفطية سليمة.