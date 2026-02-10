تقرير: نتنياهو يعرض على ترامب معلومات استخبارية جديدة عن إيران ويطلب حرية عمل عسكري

عشية اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أفادت مصادر إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) لشبكة CNN الأمريكية أن نتنياهو من المتوقع أن يعرض في الاجتماع بين الاثنين معلومات استخبارية جديدة تتعلق بالقدرات العسكرية لإيران.

مصدر إسرائيلي أضاف وقال إن التقديرات هي أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء ضد إيران - فقد تمتلك حوالي 1,800-2,000 صاروخ باليستي خلال أسابيع أو أشهر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يثير نتنياهو في الاجتماع ضرورة حرية العمل العسكري في الدولة في إطار أي اتفاق محتمل.

كما ذُكر، أقلع نتنياهو في وقت سابق اليوم في زيارة سياسية أخرى إلى واشنطن، وخلالها سيلتقي بالرئيس ترامب. وقبيل إقلاعه، قال رئيس الوزراء إنه سيتحدث معه عن "غزة، المنطقة، ولكن بالطبع أولاً وقبل كل شيء عن المفاوضات مع إيران. سأعرض أمام الرئيس تصوراتنا بشأن المبادئ في المفاوضات، المبادئ المهمة، وبرأيي هي مهمة ليس فقط لإسرائيل - بل لكل من في العالم يريد السلام والأمن في الشرق الأوسط".

كما هو معلوم، كان من المقرر أن تتم الزيارة فقط في وقت لاحق من هذا الشهر – لكن مساء السبت أُعلن من مكتبه أن اللقاء تم تقديمه بأسبوع، وكما ذُكر سيُعقد غداً. من المتوقع أن يعود إلى إسرائيل يوم الجمعة القادم.

قبل مغادرة رئيس الحكومة، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إيران سرّعت في إصلاح عدد من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت خلال "حرب الـ12 يوما" في الصيف الماضي. وأكد خبراء يتابعون برامج النووي والصواريخ الإيرانية التفاصيل، حيث وجدوا أن هناك أعمال بناء في عدة مواقع تضررت خلال العملية.

حذّر الخبراء من أن حجم الإصلاحات الكامل لا يزال غير واضح، بالنظر إلى أن صور الأقمار الصناعية تعطي فقط صورة علوية عن عمليات البناء.