ترامب: "هذا موقف أمتنا" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي على إنهاء الحرب

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصته "تروث سوشيال"، اليوم السبت، تقريراً نشره موقع Just the News يخلص إلى أن "أغلبية الأميركيين يرون أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أهم من إنهاء الحرب، وعلق عليه بالقول: "مهم جداً. هذا هو موقف أمتنا بشكل مباشر".

ويستند التقرير الذي شاركه ترمب إلى استطلاع رأي أظهر أن 53% من الأميركيين يعتبرون أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من إنهاء الحرب سريعاً، بينما قال 60% إن وقف البرنامج النووي الإيراني أولوية تفوق استقرار أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.