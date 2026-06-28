مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباك مسلح جنوب لبنان خلال عملية تمشيط عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل النقيب دافيد حزوت، البالغ من العمر 21 عاماً، وهو قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، خلال اشتباك مسلح وقع جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقاً لتحقيقات أولية، وقعت الحادثة قرابة الساعة الثانية فجراً، أثناء قيام قوة من لواء غولاني بعملية تمشيط داخل مبنى مشبوه في منطقة دير سريان جنوب لبنان، حيث تعرضت القوة لإطلاق نار من مسلح يُعتقد أنه تابع لحزب الله.

وأشارت التقارير إلى أن الاشتباك وقع على بعد نحو 5 كيلومترات من الحدود داخل ما يُعرف بـ”منطقة الشريط الأمني”، ما استدعى استنفاراً ميدانياً في المنطقة وعمليات بحث إضافية عن منفذ الهجوم، تخللتها استهدافات عسكرية لأهداف في محيط الحادثة.

كما أسفر الحادث عن إصابة جندي آخر بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل التحقيق في ملابسات الواقعة.

ويُعد هذا القتيل الأول منذ توقيع اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان، والذي يتضمن ترتيبات تتعلق بوجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وربط انسحابها بتطورات الوضع الأمني على الأرض.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، واستمرار العمليات العسكرية المتبادلة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.