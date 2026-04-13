تستمر تفاصيل جديدة في الظهور حول قضية الأخوين الحريديم المتهمين بالتجسس لصالح إيران. نشرت رئيسة قسم الجريمة لي عياش مساء أمس (الأحد) اقتباسات من محادثة أجراها أحد الأخوين مع الجهة الإيرانية. وتبين من التفاصيل أن أحد الأخوين كتب للمشغّل أنه "لديه وقت للعمل طوال اليوم".

في غضون ذلك، سمحت المحكمة العليا خلال الليل بنشر أسماء الشقيقين - مائير نحوم (24 عامًا) من بيتار عيليت ويوسف نحوم (28 عامًا) من موديعين عيليت القريبة من مدينة القدس.

وفقاً للائحة الاتهام، أدار مئير نحوم علاقة مستمرة مع جهة استخبارات إيرانية، مستخدماً هويات مزورة ومنتحلاً – بين أمور أخرى – صفة جنود في وحدة 8200، وحتى تلقى مقابل ذلك مبالغ مالية كبيرة. جزء من المال، بحسب لائحة الاتهام، نُقل إلى شقيقه يوسف، المتهم بنقل معلومات للعدو بشكل مشترك.

الإخوة ادعوا أن نشر أسمائهم قد يعرّضهم للانتقام من جهات إيرانية ويسبب لهم ضرراً نفسياً. ومع ذلك، رفض القاضي شتاين الاستئناف وقرر أن هذه مجرد افتراضات وأن مبدأ علنية الجلسة يعلو على ذلك.