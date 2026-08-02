تستعد القاهرة لاستضافة اجتماع رباعي خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ التفاهمات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مصري مطلع.

وأوضح المصدر أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية للتحضير للاجتماع، الذي يهدف إلى وضع آلية تُلزم جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في ظل مخاوف من تأخير التنفيذ بسبب التحفظات الإسرائيلية والتطورات السياسية الداخلية في إسرائيل.

وبحسب المصدر، تعوّل القاهرة على دور مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممارسة ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجاوز العقبات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق أو تؤجله إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار المصدر إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من المتوقع أن يصلا إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة للمساعدة في استكمال الترتيبات الخاصة بالمرحلة التالية من الاتفاق.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلة جديدة، عقب تفاهمات إضافية بين مصر وقطر وتركيا من جهة، وحركة حماس وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، قبل أن يتأخر تطبيقه بسبب التطورات الإقليمية والحرب مع إيران.

ومن المنتظر أن تحتل لجنة التكنوقراط صدارة المباحثات، حيث أكد المصدر المصري أنها ستدخل قطاع غزة بشكل تدريجي لتتولى في البداية مسؤوليات إدارية وخدمية، تمهيداً لإدارة مدنية جديدة، على أن تتبعها خطوات تتعلق بدمج الموظفين وتشغيل جهاز شرطة محلي.

وأضاف المصدر أن الخلافات الداخلية داخل حركة حماس بشأن المرحلة المقبلة جرى احتواؤها، وأن قيادة الحركة لا تزال ملتزمة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، رغم تأكيدها العلني أن تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً بالتزام إسرائيل بتعهداتها.

في المقابل، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقاً رسمياً على التقرير، بينما نقلت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترحات المطروحة لا تلبي جميع مطالب إسرائيل، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "الخط الأصفر" قبل تنفيذ خطوات فعلية لنزع سلاح حركة حماس.