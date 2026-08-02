هل تعود الحرب؟ إسرائيل في حالة تأهب قصوى بانتظار قرار ترامب بشأن إيران

تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والخليج : المراسل العسكري في القناة العبرية، يوسي يهوشع، أفاد السبت أن مستوى التأهب في إسرائيل ارتفع درجة إضافية - لكنه لا يزال ليس في أعلى مستوياته. حالياً، في إسرائيل ينتظرون قرار رئيس الولايات المتحدة، وينطلقون من الافتراض أنه في اللحظة التي يقرر فيها مهاجمة إيران، سنكون نحن أيضاً عرضة للهجوم.

تواصل الولايات المتحدة رفع مستوى جاهزيتها لسيناريو الحرب، من بين أمور أخرى من خلال نقل المزيد من القوات إلى المنطقة ونشر تحذيرات لمواطنيها الموجودين في الشرق الأوسط. الآن، الأسئلة هي ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيأمر بذلك فعلاً، وما إذا كان يرغب في انضمام إسرائيل إلى المعركة. بغض النظر عن قرار ترامب، هناك احتمال كبير بأنه إذا نُفذت هجمة أمريكية - فإن إيران ستهاجم إسرائيل.

إلى جانب ذلك، يجب فحص سيناريو إضافي، بموجبه في إيران لن ينتظروا القرار الأمريكي – وسيطلقون النار تجاه إسرائيل قبل الضربة الأمريكية. في الجيش الإسرائيلي مستعدون لذلك – مع الولايات المتحدة وبدونها. يمكن تقليل مستوى التوتر، لأنه حتى في حال كانت هناك مشكلة فعلية مع الدفاع الأمريكي، كما أُشير في تقرير "واشنطن بوست"، فإن أنظمة الدفاع الإسرائيلية هي الأفضل في العالم، وتعرض نسب اعتراض أعلى من تلك الخاصة بالولايات المتحدة.

في إسرائيل يتأهبون حالياً، وينظرون نحو ترامب. بالتوازي مع ذلك، يتذكرون أن طهران غيّرت مؤخراً أسلوب عملها وبدأت بتكثيف النيران وإطلاق النار نحو أهداف إضافية. وأفيد الجمعة" أن جماعات مسلحة تستخدمها إيران أطلقت طائرتين مسيّرتين نحو الأراضي الإسرائيلية – وقد تم اعتراضهما من قبل قوات الجيش الإسرائيلي على مسافة بعيدة.

في هذه المرحلة، الإيرانيون مردوعون من إسرائيل ولا يريدون إدخالها إلى المعركة، لكن إسرائيل الآن في ديناميكية تصعيد. القرار النهائي بيد ترامب.

الأشهر القادمة من المتوقع أن تكون أصعب في إيران، وخصوصاً بسبب الطقس الحار – ولذلك في إسرائيل يعتقدون أن هذا قد يكون الوقت المناسب للهجوم. بحسب مسؤولين إسرائيليين، الجدول الزمني لترامب هو من أغسطس حتى سبتمبر – قبل بدء الحملة لانتخابات النصفية. الجدول الزمني الإسرائيلي مشابه، وذلك استعداداً للدخول في موسم الانتخابات.

المعنى هو أننا حالياً داخل نافذة الوقت الممكنة لتنفيذ عملية في إيران، إذا كان رئيس الولايات المتحدة مهتمًا بخطوة سريعة.

لا يزال من غير الواضح كيف ستتصرف طهران في ضوء هذه التفاصيل، ولكن يمكن بالفعل رؤية الطريقة التي تستفز بها الإدارة الأمريكية، من بين أمور أخرى، من خلال هجمات إلكترونية مختلفة. الآن، لم يتبقَ لترامب خيار، وحتى لو أجل النهاية - فإنه سيتجه في نهاية المطاف إلى مواجهة مع إيران. عليه أن يختار أهدافه بعناية، ويبدو أن إسرائيل تساعده في ذلك. التنسيق العسكري بيننا ممتاز حقًا بعد الجولة السابقة، والجميع ينتظر قراره في هذا الشأن.