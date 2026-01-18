ينتظر الأوامر: الجيش الأمريكي يواصل الاستعداد لهجوم في إيران

يواصل الجيش الأمريكي الاستعداد لهجوم على إيران وعزز قواته في الشرق الأوسط، على خلفية احتمال أن يعطي الرئيس دونالد ترامب أمراً بالهجوم، وذلك بحسب ما أفاد به مراسل الشؤون الدبلوماسية، عميحاي شتاين مساء الخميس.

علمت i24NEWS أن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن ومجموعتها الهجومية وصلوا إلى مضيق ملقا الواقع بين ماليزيا وإندونيسيا، ما يعني أنهم من المتوقع أن يدخلوا منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية خلال 5-7 أيام. ترافق حاملة الطائرات مدمرتان: يو إس إس سبروانس ويو إس إس مايكل مورفي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقارير، وصلت 12 طائرة مقاتلة من طراز F-15 إلى الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية. من المتوقع وصول طائرات مقاتلة إضافية إلى المنطقة في المستقبل القريب. في الوقت نفسه، هبطت طائرات نقل في القاعدة العسكرية الأمريكية في دييغو غارسيا. أفاد مسؤولون أمريكيون لقناة i24NEWS أن "جميع الخيارات الآن مطروحة على الطاولة". ووفقًا لهم، فإن الهدف هو بناء قوة كبيرة في الشرق الأوسط توفر للرئيس ترامب مجموعة واسعة من الخيارات، إذا قرر شن هجوم.

دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط (2024–2025)، يقدّر أن ترامب، بدافع الرغبة في الوفاء بوعوده الخطابية للشعب الإيراني، قد يسعى إلى "مخرج طوارئ" عسكري دراماتيكي. وقال: "الرئيس ترامب دعا الشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع ووعد بأنه سيكون معهم، لكن عندما قتل النظام الآلاف، لم يتم دفع أي ثمن، لأن الولايات المتحدة لم تكن تملك حينها القوى المطلوبة في المنطقة".

بحسب شابيرو، هذا الديناميكية تتغير الآن. مع عودة القوات الأمريكية إلى المنطقة، تعود أيضاً قدرة الولايات المتحدة على التحرك عسكرياً. شابيرو يدعي أن نمط العمل العسكري المفضل لدى ترمب - هجوم دراماتيكي من نوع "اضرب واهرب" - قد يدفعه إلى استهداف القائد الأعلى نفسه، علي خامنئي. "ما الذي سيكون كبيراً ودراماتيكياً ويسمح له بأن يقول إنه وفى بوعده؟ اغتيال القائد الأعلى". رئيس إيران مسعود بزشكيان رد في منشور على شبكة X وحذر من أن هجوماً ضد القائد الأعلى سيعتبر حرباً شاملة مع إيران.

بينما قد تكون خطوة كهذه شائعة بين العديد من الإيرانيين، حَذَّر شابيرو من "تأثير فنزويلا". وفي إشارة إلى النتائج المتباينة لمحاولات الولايات المتحدة للإطاحة بنيكولاس مادورو، حذَّر شابيرو من أن ترامب غالباً ما يفتقر إلى الالتزام طويل الأمد المطلوب لتغيير نظام حقيقي. "هو لا يريد أن ينجر إلى حرب طويلة من أجل تغيير النظام. تصفية خامنئي خطوة درامية، لكنها ليست بالضرورة ستغير النظام. من المرجح أن الحرس الثوري سيسيطر، على الأقل لفترة معينة".

ومع ذلك، التحدي أمام إدارة ترامب ليس فقط حقيقة أن الأمر سيتطلب أسبوعًا على الأقل لتجميع القوات، بل أيضًا أن النظام الإيراني قمع الاحتجاجات . وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز" للأنباء إن أكثر من 5,000 شخص قتلوا خلال قمع الاحتجاجات من قبل النظام في الأسبوعين الماضيين.

هذا يثير سؤالاً مركزياً: في ظل القمع العنيف والانخفاض الحاد في عدد المتظاهرين، هل هناك فرصة أصلاً أن هجوم أمريكي، أو حتى مجرد التهديد به، سيعيد الناس إلى الشوارع؟