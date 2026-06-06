سياسيون لبنانيون ينددون برد الخارجية الإيرانية على الرئيس اللبناني

ندد سياسيون لبنانيون بردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي دعا، اليوم السبت، الرئيس اللبناني إلى "إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل"، ونفى تدخل بلاده في شؤون لبنان، في مقابل دعم سياسي للمسار الدبلوماسي الذي يتبعه لبنان، لإنهاء الحرب عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وكان الرئيس عون قد دعا إيران في مقابلة عرضتها شبكة "سي إن إن" الأميركية، أمس الجمعة، إلى الكف عن "التدخل في الشؤون اللبنانية"، عقب فشل هدنة جديدة أعلنتها واشنطن بين إسرائيل وحزب الله، المدعوم من طهران. وقال عون"هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا وواجبنا، وعملكم ليس التدخل في بلدنا»، مضيفاً: «شعبنا هو الذي يُقتل، وبيوتنا هي التي تُدمّر"

وواجه الرئيس اللبناني معارضة من حزب الله منذ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهي الأولى من نوعها منذ عقود بين البلدين اللذين لا تربط بينهما أي علاقات دبلوماسية. كما حثّ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من جانبه إيران على الكف عن استخدام بلاده ورقة لتحسين شروطها في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتُطالب طهران بأن يتضمن أي اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير /شباط بحملة قصف إسرائيلية أميركية، وقفاً لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية مع انسحاب القوات الإسرائيلية.