البنتاغون يلقي باللوم على تنظيم "داعش": مقتل جنديين أمريكيين ومترجم في اشتباك بسوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون بارنيل، اليوم السبت، عن سقوط جنديين من الجيش الأميركي ومترجم مدني أميركياً، في مدينة تدمر السورية، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، بعد تعرضهم لإطلاق نار على يد مسلح، قال البنتاجون إن قوات حليفة للولايات المتحدة قتلته"،وأضاف "أسماء الجنود، إلى جانب المعلومات التعريفية الخاصة بوحداتهم، سيتم حجبها لمدة 24 ساعة إلى حين إبلاغ ذويهم، مشيراً إلى أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قد أفدات في وقت سابق من اليوم السبت، أن دورية أمنية سورية أميركية تعرضت لإطلاق نار، اليوم السبت، من قبل مسلح قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، واضافت"الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية، وعدد من أفراد القوات الأميركية، بينما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته"، مشيرا إلى"توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتاً على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".وأوضح المصدر أن مروحيات أميركية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة "التنف" بعد حادث إطلاق النار.

وأقيم الموقع عندما سيطرت عناصر "داعش" على شرق سوريا على الحدود مع العراق، لكن منذ طرد المسلحين بات الموقع ضمن الاستراتيجية الأميركية الأوسع في المنطقة.