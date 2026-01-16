"تصريحات لافتة لتركي الفيصل حول دور السعودية ومحمد بن سلمان"

قال رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي نحو النهج العقائدي الصحيح، مؤكدًا أن هذا الدور يتعزز في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، شدد الفيصل على أن السعودية تبنت منذ سنوات نهجًا واضحًا في مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، مشيرًا إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، إضافة إلى مواجهة تنظيم “داعش” منذ ظهوره.

وأوضح أن المملكة قادت جهودًا دولية في هذا المجال منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، من خلال دعم إنشاء آليات دولية لمكافحة الإرهاب، وتأسيس مركز الإصلاح والتأهيل في الرياض، إلى جانب إطلاق التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي يضم أكثر من أربعين دولة.

وفي سياق متصل، انتقد الفيصل سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتقويض وحدة الدول العربية، لاسيما في سوريا وفلسطين، إضافة إلى ما وصفه بمحاولات فرض وقائع سياسية جديدة في مناطق أخرى من المنطقة.

وأكد الأمير تركي الفيصل في ختام مقاله أن السعودية، منذ تأسيسها، تواجه حملات تشويه متكررة، إلا أنها — بحسب تعبيره — تواصل انتهاج سياسة متوازنة ومستقلة، وتقود العالمين العربي والإسلامي بـ“رجاحة عقل وثبات”.