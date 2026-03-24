تهديدات إيرانية تستهدف سفارات إسرائيل حول العالم: تحذيرات من هجمات محتملة

في جلسة سرية عُقدت في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزير جدعون ساعر وعدد من أعضاء لجنة الخارجية والأمن، كشف المدير العام للوزارة أن الإيرانيين بدأوا بمحاولة استهداف ملموس للسفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم - هذا ما كشفه لأول مرة هذا الاثنين مراسل شؤون الكنيست، عميئيل يرحي.

قال المدير العام، المحامي عدن بر طل: "النشاط العدائي ضد السفارات ازداد كثيرًا ليس فقط على مستوى التهديد، بل أيضًا في محاولات اعتداء فعلية عليها". وأضاف أنه تم رصد طائرات مسيّرة أُرسلت باتجاه السفارات. وقال وزير الخارجية ساعر خلال النقاش: "في كل العالم الغربي يفهمون أن النظام يشكل خطرًا".

أفادت شبكة ABC مؤخرًا أن وزير الخارجية الأمريكي وجّه جميع السفارات الأمريكية حول العالم لضمان أن ينقل الدبلوماسيون رسالة واضحة إلى الحكومات الأجنبية: التحرك بسرعة لتقليل قدرات إيران والمنظمات المرتبطة بها على تنفيذ هجمات ضد الدول والمواطنين.