الخارجية البريطانية تحذر إيران من أي هجوم يستهدف مصالحها

وجهت بريطانيا تحذيراً شديد اللهجة لإيران، حثتها فيه على عدم شن أي هجمات مباشرة على قواعدها أو أراضيها أو مصالحها. ونقلت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، هذه الرسالة خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الإيراني، حسبما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة.

وخلال المكالمة، التي جرت أمس الخميس، شددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأكدت وزارتها أن "أولوية المملكة المتحدة تبقى الاستقرار والأمن الإقليميين"، محذرةً طهران من "أي تصعيد يستهدف المصالح البريطانية".

ويأتي هذا التحذير عقب اتهامات وجهها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي ندد باستخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية في عملياتها ضد إيران، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال تواطؤ لندن في الصراع. وفي مواجهة هذه الاتهامات، تتخذ المملكة المتحدة موقفاً حازماً، وتسعى في الوقت نفسه إلى تجنب التصعيد المباشر. وتصر لندن على رغبتها في احتواء التوترات وتعزيز خفض التصعيد، لكنها تؤكد استعدادها للدفاع عن مصالحها إذا ما تعرضت للتهديد.