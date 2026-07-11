ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر العودة إلى استخدام طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة ’إير فورس ون’ بدلاً من الطائرة القطرية الجديدة عند عودته من تركيا، وذلك بعد أن تلقى مسؤولون أمنيون أمريكيون رفيعو المستوى تنبيهاً استخباراتياً من إسرائيل يفيد بأن إيران لديها خطة محددة لاغتياله".

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعتقد بعض المصادر في الولايات المتحدة أن التحذير الإسرائيلي أثّر أيضاً على تقييم التهديدات المحيطة بزيارات الرئيس ورحلاته، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية قد تحققت بشكل مستقل من هذه المعلومات.

ووفقاً للتقرير، فقد تم إرسال التنبيه الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وتضمن معلومات تفيد بأن طهران تدرس خطة محتملة لإلحاق الأذى بالرئيس الأمريكي. ورغم أن المعلومات لم تُصنّف كتهديد مؤكد أو فوري، إلا أنها أثارت مخاوف لدى المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، الذين نصحوا ترامب بعدم السفر على متن طائرة بوينغ الجديدة التي تسلمتها الولايات المتحدة من قطر، نظراً لعدم تجهيزها بعد بجميع أنظمة الدفاع المتقدمة التي تميز طائرة الرئيس السابقة.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد خضعت الطائرة الجديدة لعمليات تحديث شاملة، لكن لم يكتمل بعد تركيب جميع أنظمة الدفاع ضد التهديدات الصاروخية والحرب الإلكترونية. وقال خبراء في مجال الطيران والأمن لصحيفة وول ستريت جورنال: "إن تجهيز طائرة مدنية لتضاهي معايير طائرة الرئاسة الأمريكية عملية قد تستغرق سنوات".

وكان ترامب قد نفى بنفسه أن يكون القرار مبنياً على اعتبارات أمنية، لكن مصادر مطلعة على التفاصيل أفادت لصحيفة أمريكية بأن تحذيرات استخباراتية وتصاعد التوترات مع إيران دفعا جهاز الخدمة السرية وكبار المسؤولين الأمنيين إلى تفضيل الطائرة القديمة المجهزة بأنظمة دفاعية تشغيلية مجربة.

يأتي هذا التقرير وسط تدهور إضافي في العلاقات بين واشنطن وطهران، بعد أن أمر ترامب بشن ضربات عسكرية إضافية على أهداف في إيران مطلع هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، صرّح الرئيس بأنه إذا قامت إيران بأي عمل ضده، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة.