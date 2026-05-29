ذكرت مصادر إيرانية، اليوم الجعة، أن"تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تفاصيل اتفاق محتمل مع إيران هي مزيج من الحقيقة والزيف، ومحاولة لتصوير نصر مزيف"، بجسب ما أورته وكالة أنباء فارس الإيرانية. مشيرة إلى أن "إيران أكدت أنها ستعيد فتح مضيق هرمز بعد رفع الحصار الأميركي وفقاً لترتيبات متفق عليها مسبقاً.

وتابعت "ترمب يزعم أن إيران ملزمة بفتح المضيق دون فرض رسوم رغم عدم وجود بند ينص على ذلك في الاتفاق". وشددت على أن "ترتيبات إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قد تشمل مراقبة السفن وتفتيشها وتقديم الخدمات واتخاذ تدابير أمنية".

ونقلت الوكالة عن المصادر الإيرانية "عدم وجود أي بند يتعلق بتدمير مواد إيران النووية في مذكرة التفاهم"، معتبرة أن هذا "ادعاء لا أساس له من الصحة".وأضافت "مذكرة التفاهم تشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار في لبنان".